Jonge klimster in levensgevaar na zware val 12 juni 2018

Een jonge vrouw uit het Oost-Vlaamse De Klinge is afgelopen weekend levensgevaarlijk gewond geraakt na een val in de Ardennen. De 21-jarige Manoa Coenen (foto), een geoefend indoorklimster, volgde een cursus rotsklimmen in Corphalie bij Tihange. Ze was er op weekend met een groep van Vlaamse Bergsport Waasland. Wat er precies fout is gegaan, is voorlopig nog onduidelijk, maar Manoa klom op het moment van het ongeval voorop. "Dat moet elke deelnemer tijdens de cursus doen", zegt Nick Van Keer van Vlaamse Bergsport Waasland. "Ondanks alle veiligheidsmaatregelen blijft er natuurlijk altijd een zeker risico verbonden aan rotsklimmen."

