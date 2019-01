Jonge keepers maken indruk 09 januari 2019

Geen Danny Vukovic op stage bij Racing Genk. Hij is op dit moment met Australië actief op de Asian Cup. Dat betekent dat de jonge Genkse doelmannen voluit hun kans gaan op stage in Benidorm. Zowel Nordin Jackers (21) als Maarten Vandevoordt (16) liet zich gisteren in positieve zin opmerken tijdens de voormiddagtraining. Met Tobe Leysen (16) en Seppe Bastiaens (17) heeft Racing Genk nog twee Belgische jonge doelmannen mee op stage. Zij worden onderhanden genomen door Guy Martens. De korte intense wedstrijdjes werden afgewisseld met het inoefenen van aanvallende spelpatronen, zowel met één als met twee diepe spitsen. In de namiddag oefende Genk de opbouw van achteruit in een 3-5-2-systeem. "Dit is het moment om hen daar eens van te laten proeven", zei Philippe Clement. "Of we nu 4-3-3 of 3-5-2 spelen, onze principes blijven altijd hetzelfde. Maar die tactische flexibiliteit kan altijd van pas komen in een wedstrijd. Dan kunnen we eens met twee spitsen spelen of met drie sterke centrale verdedigers. Het is voor een ploeg goed om extra opties achter de hand te hebben en je merkt ook dat ze het snel oppikken." Vandaag traint Genk één keer. In de namiddag mag de groep zich uitleven tijdens een rondje paintballen.

