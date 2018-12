Jonge Italiaanse renner in coma na ongeval 11 december 2018

De 18-jarige Italiaanse wielerbelofte Samuele Manfredi is bij een verkeersongeval zwaargewond geraakt. Dat heeft zijn nieuwe ploeg Groupama-FDJ laten weten. Manfredi werd in de buurt van zijn woonplaats aangereden door een wagen, waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Pietra Ligure. Hij ligt in een kunstmatige coma en heeft volgens de lokale media zware hoofdwonden opgelopen. Manfredi kroonde zich bij de junioren tot Europees kampioen baanwielrennen in de achtervolging. Enkele dagen geleden tekende hij bij Groupama-FDJ.

