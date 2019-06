Exclusief voor abonnees Jonge inbreker gebruikt pepperspray "om bewoners te verdoven" 26 juni 2019

00u00 0

Een 19-jarige inbreker heeft ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij in 4 maanden tijd liefst 31 inbraken pleegde in woningen en auto's in Oostende, Blankenberge en Oudenburg. Hij maakte er telkens veel buit en nam daar uitgebreid foto's van. Een alerte buschauffeur vond het patsergedrag van de jongeman en zijn twee minderjarige vrienden verdacht en belde de politie. Die vond op zijn gsm de foto's van de buit.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis