Jonge held redt vrouw die achter haar hondje in kanaal springt 21 december 2018

00u00 0

Een 29-jarige jogger uit Beersel is gisteravond met gevaar voor eigen leven in het ijskoude kanaal Brussel-Charleroi gedoken om een vrouw te redden. De dame van 48 was zelf het kanaal langs de Willamekaai in Halle ingesprongen om haar hond te redden, maar kwam in de problemen. De temperatuur van het water bedroeg op dat moment hooguit 7 à 8 graden.