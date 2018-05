Jonge fokstier fan van Filip 16 mei 2018

Bij een bezoek aan de Landbouwschool van de scholengroep Sint-Rembert in Torhout viel koning Filip wel erg in de smaak bij één van de fokstieren van de boerderij. De koning kwam de scholengroep bezoeken waar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) tot haar 18de op de banken zat. Vooral de schoolboerderij, waar leerlingen kennismaken met het echte boerenleven, sprak de koning aan. Hij ging mee de varkensstallen in en werd rondgeleid bij de Belgisch wit-blauwe koeien. "De koning toonde echt veel interesse", aldus verantwoordelijke Mathijs Vandewalle. En dat was duidelijk wederzijds. (BHT)

