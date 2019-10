Exclusief voor abonnees Jonge fietser rijdt 20 kilometer lang op E17: "Voelde me daar niet op mijn gemak" 09 oktober 2019

00u00 0

Een jonge fietser is in de politierechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan 400 euro met uitstel en een rijverbod van 45 dagen. Vorig jaar werd hij omstreeks 5.45 uur 's ochtends door de wegpolitie met zijn fiets tegengehouden op de E17 in Lokeren. De jongeman was al in de buurt van Stekene op de E17 gereden en had een traject van 20 kilometer afgelegd. "Ik weet niet hoe ik op de autostrade ben terechtgekomen, maar ik voelde mij daar alleszins niet op mijn gemak", klonk het in de rechtbank. De jongeman had gedronken op het moment van de feiten en blies 1,5 promille. Hij had ook rilatine genomen en een pijnstiller. "Je hebt ontzettend veel geluk gehad dat je dit overleefde", besloot Peter D'Hondt. (KBD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen