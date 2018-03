Jonge Duivels vol voor kloof van 6 punten België - Hongarije 26 maart 2018

De beloften spelen vanavond misschien wel de belangrijkste match van hun EK-kwalificatiecampagne. Daar waren Dimata, De Sart, Miangue, Omeonga en co het vorige week al roerend over eens. Op Den Dreef nemen ze het op tegen Hongarije, momenteel de grootste bedreiging voor de leidersplaats. Na vanavond wachten er nog drie uitduels, bij Malta en Hongarije (7 en 11 september) en Zweden (16 oktober). Oulare en co pakten donderdag uit met een straffe 1-4-zege in een oefenwedstrijd tegen Jong Oranje en hopen op die flow verder te drijven. Bij een zege slaan de Belgen een kloof van 6 punten met Hongarije en Zweden. Halen de Hongaren het, dan nemen ze de leidersplek van de Belgen over. Zweden treedt morgen pas aan in Cyprus. Als de beloften zeker willen zijn van deelname aan het EK in Italië van volgend jaar, moeten ze hun groep winnen. De beste vier tweedes spelen barrages. Op het EK worden de tickets uitgedeeld voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. (SJH)

