Jonge Duivels nemen optie op EK-ticket 16 maart 2018

De droom is nog steeds levend. De Rode Duivels U17 hebben hun derde en laatste kwalificatieduel voor de eliteronde voor het EK, later dit jaar in Engeland (4-20 mei), met 1-2 gewonnen van Kroatië. België eindigt zo als tweede in groep 2 met vier punten. Dat kan volstaan voor EK-deelname, aangezien zeven van de acht tweedes zich plaatsen voor het toernooi in Engeland, maar pas volgende week zijn de eindstanden van alle poules bekend. Het team van bondscoach Thierry Siquet moet bijgevolg afwachten - de Eurostar kan nog niet geboekt. (PJC)