Jonge dealers zijn 250.000 euro, luxekledij en Audi RS6 kwijt 06 april 2019

De Kortrijkse strafrechter heeft 250.000 euro drugsgeld, luxekledij, smartphones, Louboutinschoenen en een Audi RS6 van drie jonge dealers verbeurd verklaard. Hij veroordeelde het trio - 20 tot 21 jaar jong - ook tot deels voorwaardelijke straffen van 30 tot 42 maanden en boetes van 8.000 tot 12.000 euro voor de verkoop van kilo's cocaïne in de streek van Kortrijk. De twintigers vergooiden het geld van hun lucratieve drugshandel aan decadente feestjes, luxewagens, reisjes naar Dubai en merkkledij. Dat ze trots waren op hun blingbling, blijkt uit foto's op Snapchat, Instagram of Facebook. Halfweg juni 2018 eindigde hun sprookje. Sindsdien verbleven ze in de cel. (LSI)