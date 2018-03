Jonge chauffeur met twee passagiers: 3 keer groter risico op dodelijk ongeval 12 maart 2018

Een piepjonge bestuurder die twee passagiers meeneemt, heeft twee tot drie keer meer kans op een dodelijk ongeval. Bij oudere, ervaren chauffeurs is er amper of geen impact. "Ondanks een daling van het aantal jongeren die omkomen in het verkeer, blijven ze oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers", zegt Stef Willems van veiligheidsinstituut Vias, dat na een nieuw rapport pleit voor blijvende extra aandacht voor deze groep. Met enkele maatregelen, zoals het 'terugkommoment' na het behalen van het rijbewijs, is er al vooruitgang geboekt, maar Vias blijft een groot voorstander van nultolerantie voor jongeren. Een 'zwarte doos', die hun rijgedrag analyseert, zou kunnen helpen - maar zoiets verplichten is voorlopig niet aan de orde. (BHL)

