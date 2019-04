Exclusief voor abonnees Jonge chauffeur blaast positief... tijdens rijles 15 april 2019

Een definitief rijbewijs heeft hij nog niet, maar ook zijn voorlopige mocht een chauffeur afgelopen zaterdag meteen afgeven, nadat hij betrapt was op dronken rijden... tijdens de rijles. Agenten van de politiezone Erpe-Mere/ Lede voerden een routinecontrole uit en keken - net als de instructeur - raar op toen de leerling-chauffeur positief blies. Of de jongeman zichzelf voor de les moed had ingedronken of nog geïntoxiceerd was van een stevig avondje uit de dag voordien, is niet duidelijk. (KMJ)