Jonge brandweerman beticht van aansteken bosbranden Australië

In Australië wordt een vrijwillige brandweerman ervan beschuldigd opzettelijk meerdere bosbranden te hebben aangestoken, alvorens die samen met zijn collega's te lijf te gaan. De 19-jarige zou zeven keer hebben toegeslagen in de staat New South Wales, waar al sinds midden oktober hevige branden woeden. Gisternamiddag werd hij aangetroffen in zijn wagen op een plek waar de vlammen kort daarna om zich heen grepen. Een woordvoerder van de brandweer spreekt van "ultiem verraad". De jongeman werd onmiddellijk uit zijn functie ontzet en opgepakt. (AYK)