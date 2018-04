Jonge boer verpletterd onder eigen graafmachine 30 april 2018

Een 35-jarige landbouwer uit het West-Vlaamse Zerkegem, deelgemeente van Jabbeke, is zaterdagnamiddag om het leven gekomen bij een ongeval op zijn boerderij. Frederik Vanderline was op een weide naast z'n erf aarde aan het aanvoeren met een kniklader, toen de kleine graafmachine aan het kantelen ging. In een reflex sprong de man uit het voertuig, maar daarbij kwam hij met z'n hoofd onder het gevaarte terecht. Voor de man kon geen hulp meer baten. Het slachtoffer laat een vrouw en drie kinderen na. "Frederik was een enorm harde werker", reageert de veteranenploeg van VKSO Zerkegem, waarbij de landbouwer in het weekend voetbalde. "Hij wilde vaak zeven dingen tegelijk doen en dat is hem zaterdag misschien wel fataal geworden. Ook op het voetbalveld werkte hij de ziel uit z'n lijf. Vaak had hij het dubbel aantal kilometers van z'n ploegmaats op de teller." Het parket van Brugge stelde na het overlijden geen deskundige aan en houdt het op een tragisch ongeval.

HLN