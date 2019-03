Jonge Belg Ramazani in wachtkamer bij United 08 maart 2019

00u00 0

Zo ver als zijn leeftijdsgenoten staat hij nog niet. Mason Greenwood (17) debuteerde in Parijs voor Man United en met James Garner (17) zat nog een speler uit zijn klas van 2001 op de bank. Van die generatie maakt ook een Belg deel uit: Largie Ramazani (18), een kwieke tweevoetige flankspeler, geboren in Brussel in een gezin met roots in Burundi, en afkomstig uit Lebbeke - oudere broer Diamant speelt bij Lokeren. De dribbelaar met laag zwaartepunt debuteerde eind vorige maand voor de U23 van United. Hij profiteerde van het doorschuiven van enkele talenten naar de A-kern onder Solskjaer en kreeg meteen lof van U23-coach Sbragia: "Largie was fantastisch. Hij zal nog meer kansen krijgen." Bij United zien ze potentieel in Ramazani.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN