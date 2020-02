Exclusief voor abonnees Jonge bakker is maar 2 dagen per week open 11 februari 2020

Meer dan 1.000 bakkers zijn er in België verdwenen sinds 2008, ongeveer twee per week. De vreselijke uren, de soms hopeloze zoektocht naar personeel en de concurrentie met de supermarkten zijn de grote boosdoeners. Bakker Klaas Vandenbroucke (38) uit Mariakerke bij Gent vond daar iets op: hij werkt nooit 's nachts, doet zijn winkel maar twee dagen in de week open en maakt uitsluitend ambachtelijke producten. (SVB)

