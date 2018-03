Jong Vlaams toptalent 12de op EK gewichtheffen 29 maart 2018

Onze amper 15-jarige landgenote Nina Sterckx heeft op het EK gewichtheffen in Boekarest haar talent getoond. Ondanks ziekte eindigde ze 12de in de categorie -53 kg. Sterckx, begeleid door meervoudig olympiër Tom Goegebuer, stapelde de medailles op in de jeugdcategorieën. De 15-jarige Sterckx, 14 jaar jonger dan de Poolse winnares, was met twijfels naar Roemenië afgezakt, want de voorbije twee weken worstelde ze met ziekte. Toch liet ze zowel bij het trekken (75 kg) als stoten (94 kg) een BR op haar halter leggen, maar twee keer lukte het net niet. Ze strandde op de 12de plaats (164 kg). (KTO)