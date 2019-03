Exclusief voor abonnees Jong versus oud bij mannen 30 maart 2019

00u00 0

Gisteren werden de halve finales afgewerkt op de Miami Open waarbij het een tweestrijd tussen oud en jong werd. De 33-jarige titelverdediger John Isner (ATP 9) haalde het met 7-6, 7-6 van het achttienjarige supertalent Felix Auger-Aliassime (ATP 57) terwijl de 37-jarige Roger Federer (ATP 5) het vannacht opnam tegen de negentienjarige Denis Shapovalov (ATP 23). "Ik heb er heel mijn leven over gedroomd om tegen Federer te spelen", zei die laatste. In de eerste negentien toernooien van het jaar waren er negentien verschillende ATP-winnaars. Alleen Federer kan daar in Miami verandering in brengen - hij won eerder de titel in Dubai. De finale tussen de vrouwen vandaag gaat tussen Karolina Pliskova (WTA 7) en Ash Barty (WTA 11).

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen