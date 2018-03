Jong verliefd 05 maart 2018

Mijn vrouw en ik leerden elkaar kennen in 1976. Zij was 17, ik 16. Vier jaar hebben we verkering gehad. Ondertussen moest ik acht maanden legerdienst doen in Duitsland. In mei zijn we 38 jaar getrouwd. We hebben één zoon en twee kleinzoontjes en zijn nog altijd gelukkig samen. Aan al die koppeltjes in de krant van zaterdag: ga ervoor!

Geert De Neef, Schellebelle