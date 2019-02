Jong 'Reserveergeweld': 25 restaurants in 4 uur uitverkocht 14 februari 2019

De tiende editie van Jong Keukengeweld heeft een vliegende start genomen. Sinds 8 uur gisterochtend konden jongeren tussen 18 en 30 jaar een tafeltje reserveren bij een jonge topchef. Ze kunnen er dan volgende maand gaan eten voor slechts 49 of 59 (in geval van Michelinster of minstens 15 op 20 in Gault&Millau) euro. In vier uur tijd waren al 25 van de 63 deelnemende zaken volledig uitverkocht. In de voormiddag groeide de wachtrij aan tot liefst 10.000, waardoor er engelengeduld nodig was om een stek te veroveren. Om 15 uur was het aantal reservaties al opgelopen tot 14.000. In theorie zijn er 32.000 couverts. Jong Keukengeweld is een initiatief van Toerisme Vlaanderen om jongeren warm te maken voor gastronomie. "Deelnemers keren later vaak terug met familie of een date. Het werpt dus z'n vruchten af." (MAC)

