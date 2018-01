Jong gezin duikt onder na schietpartij 00u00 0

Gianni B., zijn vriendin en hun zoontje van één jaar duiken onder na de schietpartij op hun woning van afgelopen dinsdagnacht. Er werden toen vier schoten op hun appartement aan de Turnhoutsebaan in Schilde gelost, één kogel belandde zelfs in de kinderkamer.. De nieuwe Mercedes E-klasse die Gianni in bruikleen heeft, werd met brandstof overgoten en geprobeerd in de brand te steken. Er werd ook een kogel door de voorruit geschoten. Gianni B. voelt zich in de steek gelaten door de politie: "Men heeft twee keer mijn verklaring genoteerd en dat was het dan. Bescherming of veiligheidsmaatregelen zijn niet aan de orde. Ik moet zelf mijn plan trekken. Daarom heb ik besloten met mijn vriendin en mijn zoon onder te duiken. Tot ik weet wie er achter deze schietpartij zit en waarom ik in het vizier word genomen, blijf ik weg uit mijn appartement." (PLA)

