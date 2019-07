Exclusief voor abonnees Jong, blond en juriste: net 'Legally Blonde' Celine Van Ouytsel (22) 08 juli 2019

Ze is blond en roze is haar lievelingskleur - dat zie je aan haar kleding én zelfs aan haar auto. "Ik rij rond in een knalroze Range Rover", zegt Celine Van Ouytsel. Maar wacht met die vooroordelen, want deze Miss België-kandidate is allesbehalve een dom blondje. Sinds een paar dagen heeft ze haar masterdiploma Rechten op zak. "Mét onderscheiding", zegt ze erbij. "Nu ga ik mij een jaar focussen op Miss België en hopelijk win ik het kroontje. Zo niet, ga ik direct aan de slag als juriste. Ik moet nog twee jaar aan de balie werken om advocaat te worden. Ik hou van pleiten." Haar verhaal klinkt alsof ze recht uit de film 'Legally Blonde' is gelopen. "Daar word ik vaak mee vergeleken", lacht Celine. Elle Woods (de rol van Reese Witherspoon) is in de film immers ook blond, advocate, en ze houdt van al wat roze is. "Vijf jaar geleden schreef ik mij al eens in voor Miss België, maar toen besefte ik dat ik eerst een diploma wilde halen. Ik ben best een strever, daar is niks mis mee."

