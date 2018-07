Jonathan Borlée en Louise Carton grijpen EK-ticket NACHT VAN DE ATLETIEK 23 juli 2018

00u00 0

Eén week voor de deadline kunnen al 36 Belgen (en twee teams) hun koffers beginnen maken voor het EK in Berlijn. Nooit eerder stuurde ons land zo'n grote delegatie naar een EK. Tijdens de Nacht van de Atletiek in Heusden grepen Jonathan Borlée (30) en Louise Carton (24) op de valreep hun ticket voor dat EK. Al zat blessureleed bij de twee atleten daar voor veel tussen. Borlée was door een breuk aan de onderarm pas aan zijn tweede 400m van het seizoen toe en bleef met 45.57 onder de EK-limiet van 45.89. Carton keerde terug van een fysieke en mentale lijdensweg. Ze zag haar hele winter in het water vallen door enkelblessures en prees zich zaterdag gelukkig met een 17de plek en een tijd van 15:33.25 op de 5.000m, drie seconden onder het EK-minimum (15:36.42). Anne Zagré (28) doet zaterdag tijdens de meeting van Ninove nog één keer een gooi naar een EK- ticket. In Heusden finishte ze op de 100m horden pas als vijfde, in 13.37, terwijl het minimum op 13.12 staat. Zagré dreigt zo haar eerste groot kampioenschap te missen sinds ze in 2010 senior werd. (VH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN