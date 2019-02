Jonathan Borlée depanneert Belgian Tornados 22 februari 2019

De Belgische atletiekbond mag hun definitieve selectie voor het EK indoor dan al in beraad houden, trainer Jacques Borlée van de 4x400m loste gisteren wel al de vijf namen van de Belgian Tornados die hij naar Glasgow meeneemt: Kevin, Jonathan en Dylan Borlée, Julien Watrin en reservist Asamti Badji. Opvallend, want met Jonathan had Jacques Borlée afgesproken dat hij dit jaar geen indoorcompetities zou lopen, kwestie van even op adem te kunnen komen na een fysiek afmattend 2018. Omdat Robin Vanderbemden evenwel geen honderd procent fit is en de Brusselse trainer geen risico's wil nemen voor het WK aflossingen in mei - waar olympische tickets te verdienen zijn -, vroeg hij zijn zoon om toch te depanneren. "Jonathan Sacoor was een andere mogelijkheid", vertelt Jacques Borlée. "Zijn universiteit in de States had al het licht op groen gezet, maar ik wilde hem die verre reis besparen als het niet nodig was. Het team is nu klaar en gaat niet als toerist naar Glasgow, maar om in de medailles te lopen." In 2015 gingen de Tornados met goud naar huis, in 2017 met zilver. Kevin Borlée besliste ook om niet op de individuele 400m aan te treden. (VH)

