Jonas Van Geel strijdt opnieuw tegen onze noorderburen in 'Holland-België' 20 juni 2018

Op een voetbalduel tussen beide landen is het nog wel even wachten, maar intussen gaan Nederland en België deze zomer alvast verbaal in de clinch. Want 'Holland-België' keert terug, de comedyshow met Jonas Van Geel waarin de Lage Landen het tegen elkaar opnemen. Teams van bekende, grappige Vlamingen en Nederlanders worden in verschillende ronden getest op wat ze van mekaar weten - of zouden moeten weten: taal, vooroordelen, tradities, eten, cultuur, gewoontes, plaatsnamen en nog veel meer. De strijd tussen de buurlanden wordt geleid door Jonas Van Geel en Art Rooijakkers, maar een uitzenddatum is er nog niet. Welke bekende gezichten de eer van hun land zullen verdedigen, wordt later bekendgemaakt. Van de show worden nu nieuwe afleveringen opgenomen in Nederland. Wie die graag wil bijwonen, vindt alle info op vtmtickets.be. (SD)

