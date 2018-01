Jonas Van Geel en Nico Sturm, Vlaanderens nieuwste comedyduo 00u00 0

Gaston en Leo, Abbott en Costello, Martin en Lewis: allemaal gouden duo's die - hier in Vlaanderen of in de VS - honderdduizenden mensen aan het lachen brachten. Acteurs Jonas Van Geel en Nico Sturm gaan hun grote voorbeelden achterna en bundelen de krachten voor een nieuwe komische theatershow. 'Gisteren was het geweldig' wordt een ode aan de vriendschap, zeggen de heren. Voor de regie trommelden ze Frank Van Passel op, die onder meer 'De smaak van De Keyser' regisseerde. De première staat gepland voor 25 januari in de Antwerpse Arenbergschouwburg.