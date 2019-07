Exclusief voor abonnees Jommeke. Op missie in Middelkerke 20 juli 2019

'Missie Middelkerke' is de titel van het 286ste stripverhaal van Jommeke. Je ontdekt er onder meer een verwijzing naar het jaarlijkse stripfestival in Middelkerke en de stripbeelden op de Zeedijk, de Dronkenput en kwartier Kamp Lombardsijde. In de strip zoekt Jommeke uit wat er geworden is van de straalvogel. De Jommeke-reeks wordt getekend door Studio Jef Nys en het album verscheen in 2017 bij Ballon Media.

