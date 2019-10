Exclusief voor abonnees Jommeke en Suske en Wiske onder één dak 24 oktober 2019

Standaard Uitgeverij en Ballon Media fuseren en vormen zo voortaan samen de grootste uitgever in Vlaanderen. De joint venture wordt de belangrijkste Nederlandstalige stripuitgever in de Benelux. Standaard Uitgeverij, opgericht in 1918, is al decennialang het huis van de Vlaamse iconen Suske en Wiske, De Kiekeboes, F.C. De Kampioenen, Nero en Urbanus. Daar komt met Ballon Media nu jeugdheld Jommeke bij. Het nieuwe uitgeefbedrijf zal voortgaan onder de naam Standaard Uitgeverij. "Het gaat om een pure samensmelting", zegt marketingmanager Leen Leverj. "Alle personeelsleden en aandeelhouders blijven aan boord. De gesprekken werden al langer gevoerd. Beide ondernemingen willen groeien."

