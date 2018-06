Jommeke doet wat mangahelden niet kunnen: doorbreken in China 07 juni 2018

00u00 0

Ook Chinezen zullen straks kunnen genieten van de avonturen van Jommeke en Filiberke. Alle 290 albums van de strip zullen in China op de markt gebracht worden, zo heeft uitgeverij Ballon Media bekendgemaakt. Jaarlijks zullen er 30 tot 40 titels verschijnen over 'Jié miè', zoals het strooien dakje in het Chinees zal heten. Elk album krijgt een startoplage van 17.000 exemplaren. Tegen 2025 zullen er zo bijna 5 miljoen 'Jommekes' op de Chinese markt belanden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN