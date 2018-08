Joma nog 118x kleiner dan adidas wereldwijd 28 augustus 2018

Het verschil is nog groot. Uit onderzoek van het Braziliaanse Jambo Sport Business blijkt dat de omzet van Joma in 2017 'slechts' 180 miljoen euro bedraagt. Een peulschil als je het vergelijkt met de grotere/bekendere sportmerken zoals Nike (30,57 miljard), adidas (21,2 miljard) en zelfs Puma (4,14 miljard). Joma sponsort wel 26 clubs wereldwijd, als we kijken naar de twintig grootste competities. (FDZ/FrD)

