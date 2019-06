Exclusief voor abonnees Jolien Verschueren wil deze winter weer crossen na hersentumor 11 juni 2019

Jolien Verschueren (29) wil deze winter haar comeback maken in het veld. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal werd in april van vorig jaar getroffen door een hersentumor. "De chemo heeft steeds minder impact op mijn fietsprestaties. Ik voel zelfs al een beetje kracht in de benen. Nog dit najaar wil ik een rugnummer opspelden. Dat zal wellicht de grootste overwinning uit mijn carrière zijn." Ze wil eind augustus terugkeren in een lokale mountainbikewedstrijd, nadien hoopt ze te starten in enkele B-manches in het veldrijden en te proeven van een A-cross. "Maar verwacht alsjeblieft niets, genieten wordt het doel." (GVS)