Jolien Verschueren komt dit jaar niet meer in actie

13 april 2018

Somber nieuws voor Jolien Verschueren (27). De veldrijdster van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice liet vorige week een gezwel in de hersenen verwijderen, maar nu wees verder onderzoek uit dat de tumor niet goedaardig is. Daardoor is extra behandeling nodig en komt ze dit jaar niet meer in actie. "Er wordt zo snel mogelijk met een aanvullende behandeling gestart", stelt ploegarts Jens Demanet. "Dat zorgt er wel voor dat het herstel een stuk langer zal duren dan oorspronkelijk gedacht. Dit jaar zal Jolien in elk geval niet meer in competitie uitkomen."

