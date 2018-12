Joker Ronaldo redder in nood 27 december 2018

Voor het eerst sinds zijn komst naar Juve startte Ronaldo op Atalanta niet in de basis. Coach Allegri wou zijn sterspeler rust geven, maar toen Juve in een ondertal - Betancur kreeg rood - ook nog een 2-1-achterstand opliep, mocht Ronaldo in de 65ste minuut als joker opdraven. Met succes: Ronaldo maakte een klein kwartier voor tijd gelijk. Juventus blijft zo ongeslagen in de Serie A. Atalanta, met Thimothy Castagne de hele wedstrijd op het veld, pronkt wel als tweede team dat Juve competitiepunten afhandig maakte.

