Joke Schauvliege: "Mensen zijn plastic beu" Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, doelwit van kritiek maar zelf wel authentiek Jan Segers

28 juli 2018

00u00 11 De Krant "Het tij is aan het keren. Mensen zijn plastic beu." Plastic zakjes en plastic flessen, bedoelt Joke Schauvliege (CD&V), maar ook plastic politici, begrijpt de goede verstaander. Schauvliege is al jaren doelwit van spot en kritiek, maar zweert zelf bij authentiek. "Ik ben wie ik ben. En ja, ik verspreek me wel eens. Wie niet? Ben ik daarom minder vakbekwaam? Alleen voor wie onder de politieke stolp van Brussel leeft. Als ik hier onder de mensen kom, voel ik waardering voor wat ik doe. Ik zit goed in mijn vel." Zelfs bij 35 graden onder een parasol in Wippelgem..

Wippelgem, het dorp van wijlen Luc De Vos, zanger van het volk. Maar ook deelgemeente van Evergem, de thuis van Joke Schauvliege (48), politica van het volk. Ze oogt en klinkt soms frêle, maar geen Vlaamse minister is taaier dan zij. Dat was ze al als minister van Cultuur. Dat is ze nu ook als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Of concreter, als minister van Betonstop, Afval en Droogte. Vaak omstreden, even vaak onderschat. Soms buigen, nooit breken. "Mijn grootste troef is stressbestendigheid. Ik lig niet wakker. Ik slaap gerust."

Laat me raden: uw jongste zoon (10) plonst op dit moment in het plastic zwembad in uw tuin.

(Lacht) "Is dit een strikvraag? Er staat geen zwembadje in onze tuin. En stond er wel één, dan zou ik het bij deze aanhoudende droogte niet laten vollopen. Niet met kraantjeswater en ook niet met regenwater. Het verbod op gras sproeien, auto's wassen en zwembaden vullen is geen pestmaatregel. Het is gewoon nodig."

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN