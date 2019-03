Joke Schauvliege (CD&V) na de crash en het ontslag: “Stem niet op mij uit compassie” Jan Segers

05 maart 2019

00u00 0 De Krant Eerst was er de leugen. Dan de crash en het ontslag. Vervolgens het verdriet en de boosheid. "Ik ben door een rouwproces gegaan", zegt Joke Schauvliege. "Wat er is gebeurd, heeft er diep ingehakt. Ik ben 49. Ik heb serieus getwijfeld of ik niet iets helemaal anders moest gaan doen." Niet dus. Op 26 mei trekt Schauvliege gewoon weer de Oost-Vlaamse CD&V-lijst. "Laat mensen op mij stemmen om wie ik ben en wat ik doe. Niet uit compassie."

Niet eens vier weken geleden is het dat Joke Schauvliege ontslag nam als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Voor een publiek van boeren had ze de klimaatspijbelaars afgedaan als een complot, op gezag van de Staatsveiligheid nog wel. Dat bleek zo niet een hele leugen, dan toch hooguit een halve waarheid. Tranen met tuiten begeleidden haar exit van het politieke toneel. Fin de carrière, dachten sommigen. Maar dan kennen ze Schauvliege niet. Veerkrachtiger dan bamboe is ze. "Enorm veel mensen zeggen mij: 'Niet opgeven, Joke. Doorgaan!' Dat doet deugd." En de boerin, ze ploegde voort.

