Joint kan dure grap worden voor Elon Musk 09 maart 2019

Elon Musk, de grote man achter onder meer automaker Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, rookte vorig jaar een joint tijdens een radio-uitzending. Dat zou hem nu zuur kunnen opbreken. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is naar verluidt Musks 'federal security clearance', een soort verklaring van onbesproken gedrag, aan het herzien. Via een zogeheten SF-86-formulier moet een medewerker of aannemer van de Amerikaanse overheid goedkeuring krijgen als hij of zij in de voorbije zeven jaar de fout in is gegaan met bijvoorbeeld illegaal drugsgebruik. Volgens bronnen in het Pentagon heeft Musk nu het formulier opnieuw moeten indienen. Musk heeft via SpaceX een duidelijke link met Defensie. Het ruimtevaartbedrijf heeft meerdere contracten binnengesleept van het Pentagon, onder meer voor de lancering van militaire spionagesatellieten. In het ergste geval kan SpaceX contracten verliezen.

