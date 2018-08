Johny Voners heeft een boek uit: 'Dagschotel' 30 augustus 2018

Johny Voners heeft deze week zijn 73ste verjaardag gevierd met een debuut als schrijver. Voor de titel van zijn culinaire boek vond de acteur inspiratie bij zijn bekendste rol, die van Xavier Waterslaeghers uit 'F.C. De Kampioenen'. De keuze viel op 'Dagschotel', en daarin gaat hij op zoek naar échte dagschotels. Johny's collega's wisten al langer dat hij van lekker eten houdt, maar voor dit boek roerde hij toch niet zelf in de potten. "Ik heb niet de pretentie om een kok te zijn. Voor 'Dagschotel' bezocht ik 30 Vlaamse en Brusselse brasserieën, waar ik me een streekgebonden dagschotel met een creatieve, authentieke toets liet voorschotelen", legt hij uit. "Na afloop sloeg ik een praatje met de uitbater. Dit is geen kookbijbel of biergids geworden, maar een eetgids. Een jaar geleden zag ik dit boek vooral als een ludiek idee vanwege de titel, maar ik vind het eindresultaat toch waardevol. Het biedt een mooi overzicht van hoe je in eigen land lekker en goedkoop kan lunchen." 'Dagschotel' is uit bij Lannoo. (HL)

