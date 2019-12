Exclusief voor abonnees Johnson wint brexitstemming 21 december 2019

00u00 0

De Britse regering heeft een stemming gewonnen over de brexitdeal van premier Boris Johnson. Het Lagerhuis gaf met 358 tegen 234 stemmen groen licht voor het opmaken van de wetgeving die nodig is voor een vertrek uit de EU. De behandeling van het wetsvoorstel in het Lagerhuis moet begin januari worden afgerond. Daarna gaat de wet naar het Hogerhuis. Johnson kan de brexitdeal waarschijnlijk zonder problemen door het parlement loodsen. Door de winst die zijn Conservatieven boekten bij de vervroegde verkiezingen van vorige week, heeft hij weinig meer te vrezen van de oppositie. Johnson wil de EU op 31 januari verlaten. Daarna begint over een overgangsperiode van elf maanden. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels zodat onderhandeld kan worden over een handelsakkoord. De nu voorliggende brexitwetgeving bepaalt dat de overgang niet

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis