Exclusief voor abonnees Johnson wil brug tussen Schotland en Noord-Ierland 11 februari 2020

00u00 0

De Britse premier Boris Johnson maakt serieuze plannen om een brug van 20 miljard pond (23,6 miljard euro) te bouwen tussen Schotland en Noord-Ierland. De Britse overheid bevestigt dat er gewerkt wordt aan de bouwplannen. De brug, die waarschijnlijk zo'n 34 kilometer lang wordt en tussen Portpatrick in Schotland en Larne in Noord-Ierland moet komen, maakt deel uit van Johnsons plan om de Britse infrastructuur nieuw leven in te blazen. Ze zal naar verwachting op de Öresund-brug lijken, tussen Zweden en Denemarken. Die heeft ook twee treinsporen. Er gaan meer dan 60.000 reizigers per dag overheen.

