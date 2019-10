Exclusief voor abonnees Johnson & Johnson krijgt boze Artsen zonder Grenzen op bezoek 11 oktober 2019

Artsen zonder Grenzen heeft gisteren aan het Brusselse kantoor van farmagigant Johnson & Johnson een klimmuur opgesteld om de te hoge prijs van bedaquiline, een geneesmiddel tegen tuberculose, aan te klagen. Bovenaan de klimmuur hing een onbereikbare pil die veel patiënten niet kunnen betalen. Bedaquiline is het enige geneesmiddel dat echt werkt tegen tbc. Johnson & Johnson heeft er een patent op en dus kan de farmareus de prijs bepalen. Maar die blijkt een barrière voor veel tbc-patiënten, die vaak in armoede en in ontwikkelingslanden leven. "Het kan niet zijn dat patiënten 2 dollar moeten betalen voor het medicijn, terwijl ze maar 2 dollar per dag verdienen. Een behandeling van zes maanden voor één persoon varieert van 25.000 euro in België tot 400 dollar in Zuid-Afrika. Onderzoek wijst uit dat het product voor 25 dollarcent per dag winstgevend verkocht kan worden, dus vragen wij een wereldwijde prijs van 1 dollar per dag. Dat lijkt me niet onredelijk", stelt Dimitri Eynikel van AzG. Tuberculose maakt jaarlijks wereldwijd 1 miljoen doden. Bedaquiline is nodig, want goedkopere varianten werken slechts in 50% van de gevallen en vertonen bijwerkingen zoals doofheid. Een zoveelste farmabedrijf onder vuur dus, omdat het zijn geneesmiddelen onvoldoende toegankelijk zou maken. (CW)

