Johnson haalt alles uit de kast om brexit-opstand neer te slaan 04 september 2019

De Britse premier Boris Johnson heeft alles uit de kast gehaald om een brexit-opstand in het Lagerhuis in de kiem te smoren. Hij dreigde ermee om Tories die vóór een wijziging van de parlementaire agenda van vandaag zouden stemmen (of zich zelfs maar zouden onthouden) zonder pardon uit de Conservatieve Partij te zetten. Als hij woord houdt, betekent dit dat Johnson ook de lidkaart van de kleinzoon van zijn grote held Winston Churchill zal afnemen. Want Sir Nicholas Soames (71) kondigde gisteravond aan dat hij de muitende Conservatieven zou steunen. Waarschijnlijk hebben de oppositie en afvallige Tories afgelopen nacht hun slag thuisgehaald. In dat geval wordt er vandaag gestemd over een wet die de Britse regering verplicht om de Europese Unie nogmaals om een brexit-uitstel te vragen als er geen deal wordt bereikt voor 31 oktober. (IDV)

