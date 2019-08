Exclusief voor abonnees Johnson blokkeert parlement? Dan blokkeren Britten de straten 30 augustus 2019

Een brexit zonder deal? Daar leggen de Britten zich niet zomaar bij neer. Al meer dan 1,4 miljoen boze Britten hebben een petitie getekend tegen de opschorting van het parlement door Boris Johnson. Na de protestacties van gisteren en woensdag aan het parlement, staan zaterdag in zowat alle grote steden betogingen gepland. Op dinsdag komt er een grote manifestatie in Londen. Momentum, een beweging die aanleunt bij Labour, dreigt zelfs met hardere acties, zoals wegblokkades. "Als Johnson onze democratie afpakt, dan leggen wij de straten lam", zo klinkt het. Intussen buigen meerdere rechtbanken zich over de vraag of de opschorting van het parlement wel wettelijk is. (GVV)

