Johnny Thijs vertrekt bij Spadel 15 juni 2018

Johnny Thijs, de voormalige topman van bpost, houdt het voor bekeken bij watergroep Spadel. Thijs was er acht jaar lang voorzitter. Zijn madaat liep nog tot 2020, maar de ondernemer beslist om persoonlijke redenen om de functie per direct naast zich neer te leggen. Bij de verlenginging van zijn mandaat in 2016 gaf Thijs al aan de volledige termijn van vier jaar mogelijk niet uit te zitten. Zopas vernieuwde hij wel nog voor drie jaar zijn zitje als bestuurder bij schuimrubberfabrikant Recticel en werd hij voorzitter bij sportbedrijf Golazo van Bob Verbeeck.

