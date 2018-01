Johnny Hallyday: strijd om erfenis barst los 00u00 0

Een maand na het overlijden van Johnny Hallyday is de strijd om de erfenis van de Franse rockster, die 74 werd, in volle hevigheid losgebarsten. Zijn vermogen zat vooral in vier huizen die stuk voor stuk miljoenen waard zijn. Normaal krijgt zijn derde vrouw, het 32 jaar jongere model Laeticia Boudou met wie hij twee kinderen adopteerde, het vruchtgebruik van de optrekjes en de royalty's uit zijn platen. Maar zijn kinderen uit eerdere relaties, David Hallyday en Laura Smet, hopen op meer dan wat kruimels. Ook na de dood van de Franse superster blijft het geld binnenstromen. Sinds zijn dood werden al 300.000 van zijn oude albums verkocht en gaat ook een speciale tribute-cd in Frankrijk vlot over de toonbank. (MU)

