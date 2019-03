Johnny Depp beschuldigt ex van affaire met Elon Musk 04 maart 2019

Er komt geen einde aan de saga tussen Johnny Depp (55) en Amber Heard (32, foto). Net voor het weekend diende de acteur een nieuwe klacht in wegens smaad en nu beschuldigt hij zijn ex van overspel tijdens hun huwelijk. Depp beweert dat Heard een affaire had met Tesla-baas Elon Musk. Amber zou volgens Johnny Depp amper een maand nadat zij in het huwelijksbootje waren gestapt, zijn vreemdgegaan met de miljardair. Volgens juridische stukken die 'E! News' in handen kreeg, zou de actrice tijd hebben doorgebracht met de ondernemer terwijl haar man het land uit was voor filmopnames. Het personeel van het appartementencomplex waar het stel woonde, zou het verhaal kunnen bevestigen. Wanneer de nieuwe zaak voorkomt, is nog niet geweten.

