Exclusief voor abonnees Johnny Depp bekent dat hij ex kopstoot gaf 10 juli 2020

Acteur Johnny Depp (57) bekende gisteren dat hij zijn ex Amber Heard (34) wel degelijk een kopstoot heeft gegeven. "Maar wel per ongeluk", zei hij. Depp ging door de knieën tijdens zijn proces tegen de Britse krant 'The Sun'. De acteur van onder meer 'Pirates of the Caribbean' sleepte de krant voor de rechter nadat die hem als 'vrouwenmepper' had bestempeld. Depp brak tijdens een ondervraging, maar voegde er aan toe dat hij de kopstoot had uitgedeeld "omdat ze zelf gewelddadig was". Hij zou haar enkel hebben proberen vast te houden om haar te kalmeren.