John Travolta heeft geen 'grease' meer nodig 09 januari 2019

John Travolta is kaal. Op een foto die hij op Instagram postte, laat de 64-jarige acteur zijn kale kruin zien. Travolta, bekend van 'Grease' en 'Pulp Fiction', zou jarenlang een pruik en haarstukjes gedragen hebben, zo meldden verschillende media, en hij wil nu zonder hulpmiddelen op zijn hoofd door het leven gaan. "Travolta deelde een foto zonder zijn gebruikelijke pruik", tweette society-blogger Perez Hilton. "Ik hoop dat iedereen een goede jaarwisseling heeft gehad", schreef Travolta bij de foto. We kennen de Amerikaanse acteur nog steeds het best uit de film 'Grease', waarin hij pronkte met een weelderige haardos die hij vol vet - 'grease' - smeerde. Dat heeft hij nu dus niet meer nodig.

