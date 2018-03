John McEnroe komt naar Brussel 14 maart 2018

00u00 0

Tennisliefhebbers en nostalgici moeten zich net voor Roland Garros nog even naar de David Lloyd Tennisclub in Ukkel reppen om levende legenden aan het werk te zien. De BNP Paribas Fortis Champions (24 tot 26 mei), een editie van de ATP Champions Tour houdt halt in ons land met als belangrijkste smaakmaker John McEnroe. "Hard trainen en wedstrijden spelen houdt me scherp", zei de 59-jarige Amerikaan in een boodschap. "Ik kijk ernaar uit om opnieuw in België aan te treden." Kim Clijsters, Sabine Appelmans en Dominique Monami zullen op het demonstratietornooi een paar wedstrijden dubbel gemengd betwisten. Andere namen die met McEnroe voor de titel gaan strijden, zullen later bekendgemaakt worden. Tot en met 2015 kwam de ATP Champions Tour zeven jaar op rij naar Knokke, maar door het failliet van sponsor Optima Bank kwam daar een einde aan. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN