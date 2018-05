John McCain wil president niet op begrafenis 07 mei 2018

00u00 0

De Amerikaanse senator John McCain, die aan een zeer agressieve vorm van hersenkanker lijdt, zou tegen intimi gezegd hebben dat Donald Trump afwezig moet blijven op zijn begrafenis. Vicepresident Mike Pence zou wel welkom zijn. De 81-jarige Republikein heeft geen hoge dunk op van Trump, en zou het grondig oneens zijn met hoe die zich op het internationale toneel gedraagt. Omgekeerd liet Trump zich al minachtend uit over de periode dat McCain krijgsgevangene was in de Vietnam-oorlog. "Is hij een held omdat hij gevangen zat? Ik hou van mensen die niet gevangen genomen worden", aldus de president.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN