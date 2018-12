John-John Dohmen opgenomen in ziekenhuis in Bangkok 12 december 2018

Red Lion John-John Dohmen (30) verblijft momenteel in een ziekenhuis in Bangkok. Afgelopen vrijdag verliet de Belgische recordinternational het WK met een ernstige longontsteking. "Het probleem is dat we niet weten wat de oorzaak is", klinkt het vanuit Dohmens ziekenhuisbed (foto RV). "Ik heb alleszins een eosinofiele longontsteking. De dokters denken dat een parasiet hoogstwaarschijnlijk tot de ontsteking heeft geleid, maar ze willen nog geen mogelijkheden uitsluiten", aldus Dohmen op zijn officiële website. "Bij een longonderzoek werd water in mijn longen geconstateerd. De dokters raadden me ten zeerste af om nog verder te spelen. En mijn specialist in België zei dat ik me onmiddellijk moest laten opnemen", vervolgde de beste hockeyer ter wereld van 2016. "Ik geef nooit op en ga altijd tot het uiterste. Nu had ik geen andere keuze. Omdat er niet direct een medische vlucht naar België kon voorzien worden, moest ik in een medisch vliegtuig worden overgebracht naar het ziekenhuis in Bangkok. Zaterdag keer ik terug naar België", verzekerde de spelverdeler van Waterloo Ducks. (XC)

